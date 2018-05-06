نسبة الاقتراع في كامل أنحاء الجمهورية بلغت 21%

تونس- الشروق أون لاين- خديجة +سهام: قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي خلال ندوة صحفية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول سير الانتخابات البلدية أن نسبة نسبة الاقتراع في كامل أنحاء الجمهورية بلغت 21 % الى حدود الساعة الثالثة في حين بلغ العدد الجملي للناخبين مليون و 89359 ناخبا.

فيما بلغت نسبة الاقبال في البلديات المحدثة 22%.