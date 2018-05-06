عقارب: نسبة إقبال لم تتجاوز الـ 25 % وعزوف شبه كلي للشباب على الانتخاب

صفاقس- الشروق أون لاين- رابح المجبري: إلى حدود الرابعة من مساء اليوم سجلت الانتخابات بالدائرة البلدية من معتمدية عقارب ولاية صفاقس نسبة مئوية للإقبال تراوحت بين 15% في بعض مراكز الإقتراع بالعمادات وحوالي 30%داخل مكاتب الاقتراع بمركز المدينة.

مع ملاحظة عزوف شبه كلي الشباب على مكاتب الاقتراع وهو ما يؤشر إلى أن نسبة الإقبال العامة في معتمدية عقارب لم تتجاوز حتى الآن الـ25%.