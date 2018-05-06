المهدية.. المنسق الجهوي لشبكة "مراقبون": لاحظنا وجود أفراد يوجّهون الناخبين

المهدية -الشروق أون لاين- أنور الغريبي: قال عز الدين بن نصر المنسق الجهوي لشبكة "مراقبون" بالمهدية إن الفرق المتنقلة التابعة للشبكة لاحظت وجود أفراد يوجّهون الناخبين في 60% من مراكز الاقتراع في دوائر انتخابية مختلفة خاصة في الفترة الصباحية تم على إثرها إعلام الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالمهدية التي كلفت بدورها فرقها المتنقلة لمراقبة هذه المخالفات، ومنعها وهو ما ساهم في التقليص منها في الفترة المسائية.

وفي السياق ذاته أشار عز الدين بن نصر أنه تم رصد مواطن حمل شارة "ملاحظ" قديمة تعود إلى انتخابات 2014 بمركز اقتراع ملولش، وقد وقع التفطن إليه في الإبان، وإخراجه من المركز.