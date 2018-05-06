مهرجان السينما التونسية: فيلم "بنزين" يتوج بجائزة العمل المتكامل

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

توج الفيلم الروائي "بنزين" لمخرجته سارة العبيدي، بجائزة العمل الأول في اختام الدورة الأولى لمهرجان السينما التونسية فيما أسندت جائزة أفضل فيلم وثائقي لشريط "زينب تكره الثلج" للمخرجة كوثر بن هنية.

وانطلق المهرجان الذي احتضنته مدينة الثقافة يوم 30 أفريل الماضي بمشاركة 25 فيلما طويلا روائيا ووثائقيا من إنتاج سنتي 2016 و2017.

وتنظم المهرجان جمعية مخرجي الأفلام التونسية (مستقلة) بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع المركز الوطني للسينما والصورة (حكومي).

وأسندت جائزة أفضل انتاج للمنتجين حبيب عطية ونديم شيخ روحو عن فيلم "كف عفريت".

كما فازت الممثلة ريم بن مسعود بجائزة أفضل دور نسائي عن فيلم "نحبك هادي" فيما نال الممثل مجد مستورة على جائزة أفضل دور رجالي.

وأحرز فيلم "نحبك هادي" على جائزتين وهما أفضل سيناريو وأحسن رؤية فنية .

وحصد فيلم "آخر واحد فينا" لعلاء الدين سليم على 6 جوائز أحسن موسيقى تصويرية وأحسن صوت وأحسن صورة ومونتاج وأفضل ملابس وأفضل ديكور.

أما جائزة أفضل دور ثانوي رجالي فاز به الممثل أمين حمزاوي عن فيلم "شرش" فيما أسندت جائزة أفضل دور ثانوي نسائي للممثلة أنيسة داود عن فيلم "كف عفريت".

واما جائزة أحسن وجه واعد نسائي من نصيب الممثلة سندس بلحسن عن فيلم "بنزين".