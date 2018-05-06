مهرجان السينما التونسية: فيلم "بنزين" يتوج بجائزة العمل المتكامل

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17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
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16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
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16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
توج الفيلم الروائي "بنزين" لمخرجته سارة العبيدي، بجائزة العمل الأول في اختام الدورة الأولى لمهرجان السينما التونسية فيما أسندت جائزة أفضل فيلم وثائقي لشريط "زينب تكره الثلج" للمخرجة كوثر بن هنية.
وانطلق المهرجان الذي احتضنته مدينة الثقافة يوم 30 أفريل الماضي بمشاركة 25 فيلما طويلا روائيا ووثائقيا من إنتاج سنتي 2016 و2017.
وتنظم المهرجان جمعية مخرجي الأفلام التونسية (مستقلة) بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع المركز الوطني للسينما والصورة (حكومي).
وأسندت جائزة أفضل انتاج للمنتجين حبيب عطية ونديم شيخ روحو عن فيلم "كف عفريت".
كما فازت الممثلة ريم بن مسعود بجائزة أفضل دور نسائي عن فيلم "نحبك هادي" فيما نال الممثل مجد مستورة على جائزة أفضل دور رجالي.
وأحرز فيلم "نحبك هادي" على جائزتين وهما أفضل سيناريو وأحسن رؤية فنية .
وحصد فيلم "آخر واحد فينا" لعلاء الدين سليم على 6 جوائز أحسن موسيقى تصويرية وأحسن صوت وأحسن صورة ومونتاج وأفضل ملابس وأفضل ديكور.
أما جائزة أفضل دور ثانوي رجالي فاز به الممثل أمين حمزاوي عن فيلم "شرش" فيما أسندت جائزة أفضل دور ثانوي نسائي للممثلة أنيسة داود عن فيلم "كف عفريت".
واما جائزة أحسن وجه واعد نسائي من نصيب الممثلة سندس بلحسن عن فيلم "بنزين".
توج الفيلم الروائي "بنزين" لمخرجته سارة العبيدي، بجائزة العمل الأول في اختام الدورة الأولى لمهرجان السينما التونسية فيما أسندت جائزة أفضل فيلم وثائقي لشريط "زينب تكره الثلج" للمخرجة كوثر بن هنية.
وانطلق المهرجان الذي احتضنته مدينة الثقافة يوم 30 أفريل الماضي بمشاركة 25 فيلما طويلا روائيا ووثائقيا من إنتاج سنتي 2016 و2017.
وتنظم المهرجان جمعية مخرجي الأفلام التونسية (مستقلة) بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع المركز الوطني للسينما والصورة (حكومي).
وأسندت جائزة أفضل انتاج للمنتجين حبيب عطية ونديم شيخ روحو عن فيلم "كف عفريت".
كما فازت الممثلة ريم بن مسعود بجائزة أفضل دور نسائي عن فيلم "نحبك هادي" فيما نال الممثل مجد مستورة على جائزة أفضل دور رجالي.
وأحرز فيلم "نحبك هادي" على جائزتين وهما أفضل سيناريو وأحسن رؤية فنية .
وحصد فيلم "آخر واحد فينا" لعلاء الدين سليم على 6 جوائز أحسن موسيقى تصويرية وأحسن صوت وأحسن صورة ومونتاج وأفضل ملابس وأفضل ديكور.
أما جائزة أفضل دور ثانوي رجالي فاز به الممثل أمين حمزاوي عن فيلم "شرش" فيما أسندت جائزة أفضل دور ثانوي نسائي للممثلة أنيسة داود عن فيلم "كف عفريت".
واما جائزة أحسن وجه واعد نسائي من نصيب الممثلة سندس بلحسن عن فيلم "بنزين".
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018