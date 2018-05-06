صفاقس: نسبة الإقبال إلى حدود الساعة الثانية ظهرا

صفاقس- الشروق أون لاين- راشد شعور: بلغت نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع إلى حدود الساعة الثانية بعد الزوال 16 بالمائة بصفاقس 1، في حين بلغت نسبة الإدلاء بالأصوات بصفاقس إثنين 18 بالمائة، وهي أرقام ضعيفة للغاية حسب المراقبين والمترشحين والهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات .