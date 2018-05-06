توزر: ارتفاع نسبة الاقبال من 11,4 % إلى 19,99 %

-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
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22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
توزر – الشروق أونلاين – بوبكر حريزي
ارتفعت النسبة العامة للإقبال على مراكز الاقتراع بولاية توزر وإلى غاية منتصف نهار اليوم حيث بلغت 19,99 % بعد أن كانت 11,4 % خلال الساعة العاشرة صباحا وشمل هذا الارتفاع الدوائر الانتخابية الستّ وبشكل واضح في الدائرتين الانتخابيتين الحدوديتين حزوة وتمغزة وتتوزع النسبة العامة المسجلة حسب تصريح رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر عبدالرحمان الهاروني على دوائر الجهة على النحو التالي : توزر 14,78 % حامة الجريد 14,28 % نفطة 16,32 % دقاش 13,76 % تمغزة 27,88 % حزوة 33,56 % كما ارتفع عدد المخالفات المسجلة من 4 مخالفات على الساعة العاشرة صباحا إلى 12 مخالفة في حدود منتصف النهار وتتعلق أغلبها بالتّأثير على الناخب وعزوف الشباب عن الاقتراع واضح ويبلغ عدد المقترعين من الذكور حوالي ضعف عدد الاناث .
توزر – الشروق أونلاين – بوبكر حريزي
ارتفعت النسبة العامة للإقبال على مراكز الاقتراع بولاية توزر وإلى غاية منتصف نهار اليوم حيث بلغت 19,99 % بعد أن كانت 11,4 % خلال الساعة العاشرة صباحا وشمل هذا الارتفاع الدوائر الانتخابية الستّ وبشكل واضح في الدائرتين الانتخابيتين الحدوديتين حزوة وتمغزة وتتوزع النسبة العامة المسجلة حسب تصريح رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر عبدالرحمان الهاروني على دوائر الجهة على النحو التالي : توزر 14,78 % حامة الجريد 14,28 % نفطة 16,32 % دقاش 13,76 % تمغزة 27,88 % حزوة 33,56 % كما ارتفع عدد المخالفات المسجلة من 4 مخالفات على الساعة العاشرة صباحا إلى 12 مخالفة في حدود منتصف النهار وتتعلق أغلبها بالتّأثير على الناخب وعزوف الشباب عن الاقتراع واضح ويبلغ عدد المقترعين من الذكور حوالي ضعف عدد الاناث .
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018