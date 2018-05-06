توزر: ارتفاع نسبة الاقبال من 11,4 % إلى 19,99 %

توزر – الشروق أونلاين – بوبكر حريزي

ارتفعت النسبة العامة للإقبال على مراكز الاقتراع بولاية توزر وإلى غاية منتصف نهار اليوم حيث بلغت 19,99 % بعد أن كانت 11,4 % خلال الساعة العاشرة صباحا وشمل هذا الارتفاع الدوائر الانتخابية الستّ وبشكل واضح في الدائرتين الانتخابيتين الحدوديتين حزوة وتمغزة وتتوزع النسبة العامة المسجلة حسب تصريح رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر عبدالرحمان الهاروني على دوائر الجهة على النحو التالي : توزر 14,78 % حامة الجريد 14,28 % نفطة 16,32 % دقاش 13,76 % تمغزة 27,88 % حزوة 33,56 % كما ارتفع عدد المخالفات المسجلة من 4 مخالفات على الساعة العاشرة صباحا إلى 12 مخالفة في حدود منتصف النهار وتتعلق أغلبها بالتّأثير على الناخب وعزوف الشباب عن الاقتراع واضح ويبلغ عدد المقترعين من الذكور حوالي ضعف عدد الاناث .