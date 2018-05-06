سوسة: مخالفات بالجملة في أكودة

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل

أكّد ملاحظون لسير الانتخابات البلدية بأكودة اليوم لـ "الشروق أون لاين" أن خروقات بالجملة تم تسجيلها أثناء سير عملية التصويت، حيث شوهد النائب بمجلس نواب الشعب رضا شرف الدين أمام مركز الاقتراع مدرسة بورقيبة وسط مدينة أكودة بصدد توزيع مطويات تتضمن البرنامج الانتخابي لقائمة "نداء تونس" حسب هؤلاء الملاحظين، كما شوهد كاتب الدولة للبيئة شكري بن حسن والمندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة (وهما أيضا قياديان في "نداء تونس") في محيطات بعض مراكز الاقتراع بالمدينة.

وأكّدت المصادر ذاتها أنّ بن حليمة شوهد وهو يمسك بعدد من بطاقات التعريف الوطنية لعدد من المواطنين الذين كانوا متوجهين إلى مراكز الاقتراع