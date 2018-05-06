توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس أمس ‎

تُعلم وزارة الدّاخلية أنه في إطار الجولة الفاصلة لبطولة تونس لكرة السلة التي جمعت فريقي النجم الرياضي الرادسي والإتحاد الرياضي المنستيري بقاعة "توفيق بوهيمة" برادس يوم 05 ماي 2018 بداية من الساعة 16.00 وعند نهاية المباراة تعمدت الجماهير المحلية عند مغادرتها الملعب رشق أعوان الأمن المكلفين بحفظ النظام بالطريق العام بعد أن تم التصدي لهم لمنعهم من الاعتداء أو الاقتراب من المسلك الخلفي المعد لمغادرة جماهير الفريق الضيف حفاظا على سلامتهما.

هذا وبمحاولة تفريق العناصر المشاغبة تعمدت رشق أعوان الأمن بالمواد الصلبة والحجارة فتم التدخل لحماية الممتلكات العامة والخاصة وقد نتج عن ذلك إصابة عون أمن على مستوى الرأس استوجبت نقله إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببنعروس حيث تم إسعافه ورتق الجرح (عدد 10 "غرز'').

كما تمّ تسجيل تعرض عدد 05 أعوان أمن آخرين إلى إصابات مختلفة نتيجة الاعتداء عليهم من قبل عدد من المشاغبين. وقد تم إلقاء القبض على عدد 04 منهم، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بفتح محضر عدلي بحث موضوعه "رشق أعوان أمن بالحجارة" وإبقائهم بحالة سراح.

كما تمّ فتح أبحاث إدارية من طرف وزارة الدّاخلية للوقوف على ملابسات الواقعة ولتحديد المسؤوليات الإدارية والعدلية