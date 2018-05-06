توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس أمس ‎

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21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
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21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
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16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
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16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
تُعلم وزارة الدّاخلية أنه في إطار الجولة الفاصلة لبطولة تونس لكرة السلة التي جمعت فريقي النجم الرياضي الرادسي والإتحاد الرياضي المنستيري بقاعة "توفيق بوهيمة" برادس يوم 05 ماي 2018 بداية من الساعة 16.00 وعند نهاية المباراة تعمدت الجماهير المحلية عند مغادرتها الملعب رشق أعوان الأمن المكلفين بحفظ النظام بالطريق العام بعد أن تم التصدي لهم لمنعهم من الاعتداء أو الاقتراب من المسلك الخلفي المعد لمغادرة جماهير الفريق الضيف حفاظا على سلامتهما.
هذا وبمحاولة تفريق العناصر المشاغبة تعمدت رشق أعوان الأمن بالمواد الصلبة والحجارة فتم التدخل لحماية الممتلكات العامة والخاصة وقد نتج عن ذلك إصابة عون أمن على مستوى الرأس استوجبت نقله إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببنعروس حيث تم إسعافه ورتق الجرح (عدد 10 "غرز'').
كما تمّ تسجيل تعرض عدد 05 أعوان أمن آخرين إلى إصابات مختلفة نتيجة الاعتداء عليهم من قبل عدد من المشاغبين. وقد تم إلقاء القبض على عدد 04 منهم، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بفتح محضر عدلي بحث موضوعه "رشق أعوان أمن بالحجارة" وإبقائهم بحالة سراح.
كما تمّ فتح أبحاث إدارية من طرف وزارة الدّاخلية للوقوف على ملابسات الواقعة ولتحديد المسؤوليات الإدارية والعدلية
تُعلم وزارة الدّاخلية أنه في إطار الجولة الفاصلة لبطولة تونس لكرة السلة التي جمعت فريقي النجم الرياضي الرادسي والإتحاد الرياضي المنستيري بقاعة "توفيق بوهيمة" برادس يوم 05 ماي 2018 بداية من الساعة 16.00 وعند نهاية المباراة تعمدت الجماهير المحلية عند مغادرتها الملعب رشق أعوان الأمن المكلفين بحفظ النظام بالطريق العام بعد أن تم التصدي لهم لمنعهم من الاعتداء أو الاقتراب من المسلك الخلفي المعد لمغادرة جماهير الفريق الضيف حفاظا على سلامتهما.
هذا وبمحاولة تفريق العناصر المشاغبة تعمدت رشق أعوان الأمن بالمواد الصلبة والحجارة فتم التدخل لحماية الممتلكات العامة والخاصة وقد نتج عن ذلك إصابة عون أمن على مستوى الرأس استوجبت نقله إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببنعروس حيث تم إسعافه ورتق الجرح (عدد 10 "غرز'').
كما تمّ تسجيل تعرض عدد 05 أعوان أمن آخرين إلى إصابات مختلفة نتيجة الاعتداء عليهم من قبل عدد من المشاغبين. وقد تم إلقاء القبض على عدد 04 منهم، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بفتح محضر عدلي بحث موضوعه "رشق أعوان أمن بالحجارة" وإبقائهم بحالة سراح.
كما تمّ فتح أبحاث إدارية من طرف وزارة الدّاخلية للوقوف على ملابسات الواقعة ولتحديد المسؤوليات الإدارية والعدلية
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018