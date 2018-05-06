كمال مرجان: لا خيار أمام الفرقاء السياسيين إلا الوفاق الوطني

-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
جدد كمال مرجان رئيس حزب المبادرة التأكيد على أن لا خيار أمام الفرقاء السياسيين إلا الوفاق الوطني معربا عن أمله في أن تكون الإنتخابات البلدية مهما كانت نتائجها حافزا للبدء في عملية إنقاذ المدن التونسية من التردي الذي عاشته خلال المراحل السابقة.
وأكد كمال مرجان في تصريح إعلامي بعد إدلائه صباح الاحد بصوته للإنتخابات البلدية بالمكتب عدد واحد بالمدرسة الإبتدائية القنطاوي بحمام سوسة أن حزبه لن يدخر أيلاجهد في لعب دور إيجابي من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية ودعم مشروع وطني متكامل يعيد الأمل للتونسيين ويبعث الروح من جديد في الإقتصادىالوطني.
وأشار إلى أن الوضع العام بالبلاد يقتضي كثيرا من الحكمة والتروي قبل الاقدام على تغيير رئيس الحكومة وتكوين حكومة جديدة داعيا الى مزيد التشاور بين مكونات الأحزاب مساندة لحكومة يوسف الشاهد من اجل دعم تواصل العمل الحكومي لاسيما وان بضعة اشهر فقط ما زالت تفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وفق تعبيره
يذكر ان حزب المبادرة تقدم الى الانتخابات البلدية المقبلة ب7 قائمات حزبية وكذلك ضمن ما يقارب 50 قائمة مشتركة في اطار مجموعة أحزاب الاتحاد المدني
جدد كمال مرجان رئيس حزب المبادرة التأكيد على أن لا خيار أمام الفرقاء السياسيين إلا الوفاق الوطني معربا عن أمله في أن تكون الإنتخابات البلدية مهما كانت نتائجها حافزا للبدء في عملية إنقاذ المدن التونسية من التردي الذي عاشته خلال المراحل السابقة.
وأكد كمال مرجان في تصريح إعلامي بعد إدلائه صباح الاحد بصوته للإنتخابات البلدية بالمكتب عدد واحد بالمدرسة الإبتدائية القنطاوي بحمام سوسة أن حزبه لن يدخر أيلاجهد في لعب دور إيجابي من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية ودعم مشروع وطني متكامل يعيد الأمل للتونسيين ويبعث الروح من جديد في الإقتصادىالوطني.
وأشار إلى أن الوضع العام بالبلاد يقتضي كثيرا من الحكمة والتروي قبل الاقدام على تغيير رئيس الحكومة وتكوين حكومة جديدة داعيا الى مزيد التشاور بين مكونات الأحزاب مساندة لحكومة يوسف الشاهد من اجل دعم تواصل العمل الحكومي لاسيما وان بضعة اشهر فقط ما زالت تفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وفق تعبيره
يذكر ان حزب المبادرة تقدم الى الانتخابات البلدية المقبلة ب7 قائمات حزبية وكذلك ضمن ما يقارب 50 قائمة مشتركة في اطار مجموعة أحزاب الاتحاد المدني
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018