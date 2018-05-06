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يوم الأحد 06 ماي 2018
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كمال مرجان: لا خيار أمام الفرقاء السياسيين إلا الوفاق الوطني
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السياسي
كمال مرجان: لا خيار أمام الفرقاء السياسيين إلا الوفاق الوطني
06 ماي 2018 | 14:36

جدد كمال مرجان رئيس حزب المبادرة التأكيد على أن لا خيار أمام الفرقاء السياسيين إلا الوفاق الوطني معربا عن أمله في أن تكون الإنتخابات البلدية مهما كانت نتائجها حافزا للبدء في عملية إنقاذ المدن التونسية من التردي الذي عاشته خلال المراحل السابقة.

وأكد كمال مرجان في تصريح إعلامي بعد إدلائه صباح الاحد بصوته للإنتخابات البلدية بالمكتب عدد واحد بالمدرسة الإبتدائية القنطاوي بحمام سوسة أن حزبه لن يدخر أيلاجهد في لعب دور إيجابي من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية ودعم مشروع وطني متكامل يعيد الأمل للتونسيين ويبعث الروح من جديد في الإقتصادىالوطني.

وأشار إلى أن الوضع العام بالبلاد يقتضي كثيرا من الحكمة والتروي قبل الاقدام على تغيير رئيس الحكومة وتكوين حكومة جديدة داعيا الى مزيد التشاور بين مكونات الأحزاب مساندة لحكومة يوسف الشاهد من اجل دعم تواصل العمل الحكومي لاسيما وان بضعة اشهر فقط ما زالت تفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وفق تعبيره

يذكر ان حزب المبادرة تقدم الى الانتخابات البلدية المقبلة ب7 قائمات حزبية وكذلك ضمن ما يقارب 50 قائمة مشتركة في اطار مجموعة أحزاب الاتحاد المدني

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السياسي
كمال مرجان: لا خيار أمام الفرقاء السياسيين إلا الوفاق الوطني
06 ماي 2018 | 14:36

جدد كمال مرجان رئيس حزب المبادرة التأكيد على أن لا خيار أمام الفرقاء السياسيين إلا الوفاق الوطني معربا عن أمله في أن تكون الإنتخابات البلدية مهما كانت نتائجها حافزا للبدء في عملية إنقاذ المدن التونسية من التردي الذي عاشته خلال المراحل السابقة.

وأكد كمال مرجان في تصريح إعلامي بعد إدلائه صباح الاحد بصوته للإنتخابات البلدية بالمكتب عدد واحد بالمدرسة الإبتدائية القنطاوي بحمام سوسة أن حزبه لن يدخر أيلاجهد في لعب دور إيجابي من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية ودعم مشروع وطني متكامل يعيد الأمل للتونسيين ويبعث الروح من جديد في الإقتصادىالوطني.

وأشار إلى أن الوضع العام بالبلاد يقتضي كثيرا من الحكمة والتروي قبل الاقدام على تغيير رئيس الحكومة وتكوين حكومة جديدة داعيا الى مزيد التشاور بين مكونات الأحزاب مساندة لحكومة يوسف الشاهد من اجل دعم تواصل العمل الحكومي لاسيما وان بضعة اشهر فقط ما زالت تفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وفق تعبيره

يذكر ان حزب المبادرة تقدم الى الانتخابات البلدية المقبلة ب7 قائمات حزبية وكذلك ضمن ما يقارب 50 قائمة مشتركة في اطار مجموعة أحزاب الاتحاد المدني

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خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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