محمد التليلي المنصري: رؤساء القائمات الانتخابية بالمظيلة منعوا الناخبين من التصويت

الشروق اون لاين- سهام - خديجة

اكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري ان التشاور لايزال متواصلا داخل مجلس الهيئة بخصوص الاشكال القائم في مراكز الاقتراع في المظيلة موضّحا ان الباب يبقى مفتوحا الى الناخبين للإدلاء بأصواتهم وفي صورة عدم التوصل الى حل يقع تأجيل الاقتراع بالدائرة المذكورة استنادا الى الفصل 105 من القانون الانتخابي على اعتبار ان عملية تأجيل الانتخاب لا يمكن ان تتجاوز 30 يوما. مشدّدا على أن رؤساء القائمات الانتخابية هم من تصدوا للناخبين لمنعهم من الادلاء بأصواتهم.