النسبة العامة للاقبال على الانتخابات البلدية تصل 13,6 بالمائة

الشروق اون لاين- سهام - خديجة

اكد مصدر مطلع من الهيئة الفرعية للانتخابات في تصريح للشروق اون لاين أن عدد الناخبين في الانتخابات البلدية بلغ 724355 ناخبا اي بنسبة 13.6 بالمائة وذلك بين الساعة منتصف النهار والواحدة بعد الزوال.

وسجلت اعلى نسبة تصويت في ولاية زغوان ب 22 بالمائة وفيما كانت ادناها في ولاية تطاوين بـ 8 بالمائة وكانت في بقية الولايت كما يلي: المنستير 19 بالمائة باجة 16 بالمائة سليانة 17 بالمائة جندوبة 15 بالمائة وبالبقية تتراوح بين 13 و17 بالمائة.

كما سجلت البلديات المحدثة وعددها 86 بلدية نسبة مشاركة بلغت 16 بالمائة