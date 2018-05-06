غلق مراكز الاقتراع بالمظيلة... انيس الجربوعي يوضّح

الشروق اون لاين - سهام - خديجة

اكد انيس الجربوعي في تصريح اعلامي بقصر المؤتمرات انه تم إيقاف عملية التصويت بمركز الاقتراع بالمضيلة وليس غلقه لايجاد صيغة توافقية بين التسعة رؤساء قائمات المترشحة في بلدية المدكورة. وتابع الجربوعي انه الى حدود الساعة الثانية بعد الزوال اذا لم نتوصل الى حل الاشكال في مجلس الهيئة المنعقد بصفة مسترسلة ودائمة طيلة اليوم لاتخاذ القرار المناسب لتجاوز هذا الاشكال وفق الطرق القانونية المعمول بها.

وأوضح الجربوعي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محصنة قانونا ومجلسها هو اعلى سلطة في الهيئة لذلك نظمئن الشعب التونسي ان الاشكال عادي وحصل في بلدية وحيدة من جملة 350 بلدية مشيرا الى ان رؤساء القائمات المترشحين عن بلدية المظيلة طالبوا بتخصيص يوم اخر للتصويت وهذا يعد قانونا جائزا في الحالات الاستثنائية والطارئة يمكن إيقاف عملية الاقتراع.