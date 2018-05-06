القيروان: إقبال متوسط في جهينة وتسجيل عدد من التجاوزات

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22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
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22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
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19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
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19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
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19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
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18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
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18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
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17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
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17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
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17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
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16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
مكتب الشروق (القيروان) -أيمن المحرزي
شهدت 7 مراكز إقتراع ببلدية جهينة إقبالا متوسطا خاصة بمدرسة 14جانفي تجاوزت فيها نسبة الإقبال 40% من جملة 378 مسجلا وبلغت أقصاها بمدرسة جهينة المركز 30% من جملة 1157 مسجلا مع العلم أن هذه الدائرة البلدية عدد المسجلين بها 3727 وعدد المقاعد المترشحة5 يتنافسون على 12مقعدا.
هذا و نشير إلى أن اغلب المسجلين تتراوح أعمارهم بين 41و60سنة ب1336شخص أغلبهم من جنس الرجال بنسبة 62%
وقد تم تسجيل عدد كبير من التجاوزات منها توزيع قائمات حزبية أمام مكتب الاقتراع والتلميح القائمات أضافة الي تواجد عدد كبير من المترشحين أمام مراكز الإقتراع .
مكتب الشروق (القيروان) -أيمن المحرزي
شهدت 7 مراكز إقتراع ببلدية جهينة إقبالا متوسطا خاصة بمدرسة 14جانفي تجاوزت فيها نسبة الإقبال 40% من جملة 378 مسجلا وبلغت أقصاها بمدرسة جهينة المركز 30% من جملة 1157 مسجلا مع العلم أن هذه الدائرة البلدية عدد المسجلين بها 3727 وعدد المقاعد المترشحة5 يتنافسون على 12مقعدا.
هذا و نشير إلى أن اغلب المسجلين تتراوح أعمارهم بين 41و60سنة ب1336شخص أغلبهم من جنس الرجال بنسبة 62%
وقد تم تسجيل عدد كبير من التجاوزات منها توزيع قائمات حزبية أمام مكتب الاقتراع والتلميح القائمات أضافة الي تواجد عدد كبير من المترشحين أمام مراكز الإقتراع .
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018