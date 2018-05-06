القيروان: إقبال متوسط في جهينة وتسجيل عدد من التجاوزات

مكتب الشروق (القيروان) -أيمن المحرزي

شهدت 7 مراكز إقتراع ببلدية جهينة إقبالا متوسطا خاصة بمدرسة 14جانفي تجاوزت فيها نسبة الإقبال 40% من جملة 378 مسجلا وبلغت أقصاها بمدرسة جهينة المركز 30% من جملة 1157 مسجلا مع العلم أن هذه الدائرة البلدية عدد المسجلين بها 3727 وعدد المقاعد المترشحة5 يتنافسون على 12مقعدا.

هذا و نشير إلى أن اغلب المسجلين تتراوح أعمارهم بين 41و60سنة ب1336شخص أغلبهم من جنس الرجال بنسبة 62%

وقد تم تسجيل عدد كبير من التجاوزات منها توزيع قائمات حزبية أمام مكتب الاقتراع والتلميح القائمات أضافة الي تواجد عدد كبير من المترشحين أمام مراكز الإقتراع .