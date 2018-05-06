قرقنة: 551 ناحبا من ضمن 2563 بالرملة يدلون بأصواتهم

الشروق اون لاين – مكتب صفاقس : من راشد شعور

بلغ عدد الناخبين بمركز الاقتراع بالرملة من جزيرة قرقنة 551 ناخبا من ضمن 2563 إلى حدود منتصف نهار اليوم. ، وتشير مصادرنا إلى أن الأقبال اغلبه من الكهول خلافا للشباب الذي يسجل حاليا عزوفا بارزا .

وتردد أن التوجه إلأى صناديق الإقتراع بمنطقة مليتة ضعيف ، مع التأكيد على أن 6 قائمات تتنافس بقرقنة للفوز بمقاعد البلدية التي تضم 18 عضوا .