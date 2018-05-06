قابس:أهالي النحال يقاطعون الإنتخابات البلديۃ

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

شهد مركز الإقتراع بالنحال من معتمديۃ قابس الغربيۃ منذ صباح اليوم عزوفا كليا ومقاطعۃ شاملۃ للإقتراع من طرف أهالي البلدۃ علی خلفيۃ عدم إدارجهم ضمن بلديۃ قابس ورفضهم الإنتساب لبلديۃ شنني.