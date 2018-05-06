عدل تنفيذ لمعاينة خطأ في طباعة شعار قائمتين مترشحتين ببلدية اريانة

افاد رئيس القائمة المستقلة "الورد" المترشحة عن بلدية اريانة، احمد حشانة، مراسلة (وات) بوجود نفس شعار قائمته /صورة وردة/ بالخانة المخصصة لشعار القائمة المستقلة "اريانة تلمنا" التي اختارت لنفسها شعار /الطائرة/ مما خلق لبسا واضحا لدى الناخبين استوجب التدخل من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بارسال عدل تنفيذ لمعاينة الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

واكد حشانة ان "الخطأ في طباعة شعار قائمته بالقائمة المنافسة له في الانتخابات البلدية ليس هينا ومن شانه ان يؤثر على سير عملية التصويت ونتائج الانتخابات ببلدية اريانة "، مطالبا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتدخل الفوري وتحديد المسؤوليات، خصوصا وان العديد من القائمات الاخرى المترشحة بنفس البلدية اشتكت من نفس الاشكال الذي يمكن أن يؤثر سلبا على نتائج الانتخابات ببلدية اريانة"، بحسب رأيه .

وحسب احمد حشانة فان عملية الاقتراع ببلدية اريانة لاتزال متواصلة، مؤكدا اتخاذ قائمته للاجراءات القانونية اللازمة في الابان باعلام الهيئة الفرعية للانتخابات باريانة التي سارع اعضاؤها إلى التثبت من الواقعة بعدد من مراكز الاقتراع باريانة المدينة.