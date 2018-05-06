عدل تنفيذ لمعاينة خطأ في طباعة شعار قائمتين مترشحتين ببلدية اريانة

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افاد رئيس القائمة المستقلة "الورد" المترشحة عن بلدية اريانة، احمد حشانة، مراسلة (وات) بوجود نفس شعار قائمته /صورة وردة/ بالخانة المخصصة لشعار القائمة المستقلة "اريانة تلمنا" التي اختارت لنفسها شعار /الطائرة/ مما خلق لبسا واضحا لدى الناخبين استوجب التدخل من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بارسال عدل تنفيذ لمعاينة الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
واكد حشانة ان "الخطأ في طباعة شعار قائمته بالقائمة المنافسة له في الانتخابات البلدية ليس هينا ومن شانه ان يؤثر على سير عملية التصويت ونتائج الانتخابات ببلدية اريانة "، مطالبا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتدخل الفوري وتحديد المسؤوليات، خصوصا وان العديد من القائمات الاخرى المترشحة بنفس البلدية اشتكت من نفس الاشكال الذي يمكن أن يؤثر سلبا على نتائج الانتخابات ببلدية اريانة"، بحسب رأيه .
وحسب احمد حشانة فان عملية الاقتراع ببلدية اريانة لاتزال متواصلة، مؤكدا اتخاذ قائمته للاجراءات القانونية اللازمة في الابان باعلام الهيئة الفرعية للانتخابات باريانة التي سارع اعضاؤها إلى التثبت من الواقعة بعدد من مراكز الاقتراع باريانة المدينة.
افاد رئيس القائمة المستقلة "الورد" المترشحة عن بلدية اريانة، احمد حشانة، مراسلة (وات) بوجود نفس شعار قائمته /صورة وردة/ بالخانة المخصصة لشعار القائمة المستقلة "اريانة تلمنا" التي اختارت لنفسها شعار /الطائرة/ مما خلق لبسا واضحا لدى الناخبين استوجب التدخل من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بارسال عدل تنفيذ لمعاينة الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
واكد حشانة ان "الخطأ في طباعة شعار قائمته بالقائمة المنافسة له في الانتخابات البلدية ليس هينا ومن شانه ان يؤثر على سير عملية التصويت ونتائج الانتخابات ببلدية اريانة "، مطالبا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتدخل الفوري وتحديد المسؤوليات، خصوصا وان العديد من القائمات الاخرى المترشحة بنفس البلدية اشتكت من نفس الاشكال الذي يمكن أن يؤثر سلبا على نتائج الانتخابات ببلدية اريانة"، بحسب رأيه .
وحسب احمد حشانة فان عملية الاقتراع ببلدية اريانة لاتزال متواصلة، مؤكدا اتخاذ قائمته للاجراءات القانونية اللازمة في الابان باعلام الهيئة الفرعية للانتخابات باريانة التي سارع اعضاؤها إلى التثبت من الواقعة بعدد من مراكز الاقتراع باريانة المدينة.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018