بعد غلق مؤقت: اعادة فتح مركز اقتراع ببن قردان بأعضاء ورئيس جدد

عاد مركز إقتراع المثابرة بمنطقة الصياح من معتمدية بن قردان من ولاية مدنين الذي يضم مكتبين الى العمل وقبول الناخبين بتغيير كل الفريق العامل به من رئيس المركز وأعضاء آخرين وذلك بعد أن كان قد أغلق لمدة ساعتين بعد أن احنج عدد من المواطنين على تمكين عدد من الأطفال في عمر العشر سنوات من التصويت إثر ملاحظة وجود الحبر بأصابعهم.

ووفق رئيس مركز اقتراع المثابرة الذي تم تغييره فإن العملية تتمثل في إدخال مجموعة من الأطفال أمام المراقبين والملاحظين فقط لإطلاعهم على طريقة سير عملية الإقتراع وغمس أصابعهم في الحبر دون أخذ ورقة أو الإقتراب من صناديق الإقتراع موضحا أنها بمثابة عملية بيضاء لا غير وتمت بمرأى ومسمع من كل الحاضرين في مكتب الإقتراع دون تأثير على سير العملية الإنتخابية أو نتائجها حسب قوله.

وحسب الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بمدنين مراد الوطني فإن النيابة العمومية لم تحتفظ برئيس المكتب أو أي عضو آخر بالمركز أو المكتب.