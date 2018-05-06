بعد غلق مؤقت: اعادة فتح مركز اقتراع ببن قردان بأعضاء ورئيس جدد

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عاد مركز إقتراع المثابرة بمنطقة الصياح من معتمدية بن قردان من ولاية مدنين الذي يضم مكتبين الى العمل وقبول الناخبين بتغيير كل الفريق العامل به من رئيس المركز وأعضاء آخرين وذلك بعد أن كان قد أغلق لمدة ساعتين بعد أن احنج عدد من المواطنين على تمكين عدد من الأطفال في عمر العشر سنوات من التصويت إثر ملاحظة وجود الحبر بأصابعهم.
ووفق رئيس مركز اقتراع المثابرة الذي تم تغييره فإن العملية تتمثل في إدخال مجموعة من الأطفال أمام المراقبين والملاحظين فقط لإطلاعهم على طريقة سير عملية الإقتراع وغمس أصابعهم في الحبر دون أخذ ورقة أو الإقتراب من صناديق الإقتراع موضحا أنها بمثابة عملية بيضاء لا غير وتمت بمرأى ومسمع من كل الحاضرين في مكتب الإقتراع دون تأثير على سير العملية الإنتخابية أو نتائجها حسب قوله.
وحسب الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بمدنين مراد الوطني فإن النيابة العمومية لم تحتفظ برئيس المكتب أو أي عضو آخر بالمركز أو المكتب.
عاد مركز إقتراع المثابرة بمنطقة الصياح من معتمدية بن قردان من ولاية مدنين الذي يضم مكتبين الى العمل وقبول الناخبين بتغيير كل الفريق العامل به من رئيس المركز وأعضاء آخرين وذلك بعد أن كان قد أغلق لمدة ساعتين بعد أن احنج عدد من المواطنين على تمكين عدد من الأطفال في عمر العشر سنوات من التصويت إثر ملاحظة وجود الحبر بأصابعهم.
ووفق رئيس مركز اقتراع المثابرة الذي تم تغييره فإن العملية تتمثل في إدخال مجموعة من الأطفال أمام المراقبين والملاحظين فقط لإطلاعهم على طريقة سير عملية الإقتراع وغمس أصابعهم في الحبر دون أخذ ورقة أو الإقتراب من صناديق الإقتراع موضحا أنها بمثابة عملية بيضاء لا غير وتمت بمرأى ومسمع من كل الحاضرين في مكتب الإقتراع دون تأثير على سير العملية الإنتخابية أو نتائجها حسب قوله.
وحسب الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بمدنين مراد الوطني فإن النيابة العمومية لم تحتفظ برئيس المكتب أو أي عضو آخر بالمركز أو المكتب.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018