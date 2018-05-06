الاقبال على الانتخابات البلدية لم يتجاوز 10 بالمائة

الشروق اون لاين- سهام السعيدي

افاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انيس الجربوعي أن النسبة العامة للاقبال على الانتخابات لم تتجاوز 10 بالمائة الى حدود منتصف نهار اليوم الاحد.