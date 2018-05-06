باجة: رئيس الهيئة الفرعية يهدد بإلغاء بعض القائمات

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باجة ــ الشروق أون لاين ــ جلال العرفاوي
بلغت نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بباجة الى حدود منتصف النهار بلغة 14 بالمائة كما تم تسجيل مع عودة الهدوء الى مختلف المراكز اثر التنبيه الذي وصل الى بعض القائمات من طرف رئيس الهيئة عادل عاشور.
يشار الى انه بسبب تعدد الخروقات والاعتداءات بالعنف بمحيط عدد من مراكز الاقتراع بباجة استوجب تدخل الوحدات الأمنية وجه الأستاذ عادل عاشور رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات انذارا لرؤساء بعض القائمات مهددا بإلغاء أو إسقاط بعضها إذا ما واصلت تجاوزاتها وأكد أن الهيئة الفرعية لم تسجل خلال كامل الحملة الانتخابية البلدية سوى 11 مخالفة في حين تضاعف هذا الرقم خلال ساعتين فقط من انطلاق عملية الاقتراع إلى 4 مرات. وأكد أن القائمات المعنية قد اعترفوا بالأخطاء المرتكبة وأبدوا التزامهم بعدم تكرارها.
باجة ــ الشروق أون لاين ــ جلال العرفاوي
بلغت نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بباجة الى حدود منتصف النهار بلغة 14 بالمائة كما تم تسجيل مع عودة الهدوء الى مختلف المراكز اثر التنبيه الذي وصل الى بعض القائمات من طرف رئيس الهيئة عادل عاشور.
يشار الى انه بسبب تعدد الخروقات والاعتداءات بالعنف بمحيط عدد من مراكز الاقتراع بباجة استوجب تدخل الوحدات الأمنية وجه الأستاذ عادل عاشور رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات انذارا لرؤساء بعض القائمات مهددا بإلغاء أو إسقاط بعضها إذا ما واصلت تجاوزاتها وأكد أن الهيئة الفرعية لم تسجل خلال كامل الحملة الانتخابية البلدية سوى 11 مخالفة في حين تضاعف هذا الرقم خلال ساعتين فقط من انطلاق عملية الاقتراع إلى 4 مرات. وأكد أن القائمات المعنية قد اعترفوا بالأخطاء المرتكبة وأبدوا التزامهم بعدم تكرارها.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018