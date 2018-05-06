باجة: رئيس الهيئة الفرعية يهدد بإلغاء بعض القائمات

باجة ــ الشروق أون لاين ــ جلال العرفاوي

بلغت نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بباجة الى حدود منتصف النهار بلغة 14 بالمائة كما تم تسجيل مع عودة الهدوء الى مختلف المراكز اثر التنبيه الذي وصل الى بعض القائمات من طرف رئيس الهيئة عادل عاشور.

يشار الى انه بسبب تعدد الخروقات والاعتداءات بالعنف بمحيط عدد من مراكز الاقتراع بباجة استوجب تدخل الوحدات الأمنية وجه الأستاذ عادل عاشور رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات انذارا لرؤساء بعض القائمات مهددا بإلغاء أو إسقاط بعضها إذا ما واصلت تجاوزاتها وأكد أن الهيئة الفرعية لم تسجل خلال كامل الحملة الانتخابية البلدية سوى 11 مخالفة في حين تضاعف هذا الرقم خلال ساعتين فقط من انطلاق عملية الاقتراع إلى 4 مرات. وأكد أن القائمات المعنية قد اعترفوا بالأخطاء المرتكبة وأبدوا التزامهم بعدم تكرارها.