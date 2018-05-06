راشد الغنوشي: تونس تواصل عرسها الديمقراطي ومسارها الديمقراطي لن يتوقف

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06 ماي 2018
قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الأحد أن أهم رسالة "نوجهها للعالم ونحن نعيش أول إنتخابات بلدية بعد الثورة كون تونس تواصل عرسها الديمقراطي بثبات وأن مسارها الديمقراطي لن يتوقف" حسب تقديره.
وأضاف الغنوشي في تصريح صحفي عقب قيامه بواجبه الإنتخابي صباح اليوم بالمدرسة الإبتدائية نهج القيروان ببن عروس أن تونس اليوم تستكمل المسار السياسي
الديمقراطي من خلال تركيز الحكم المحلي بإعتباره إستحقاقا دستوريا سينقل البلاد إلى نقطة اللاعودة لمنظومة الإستبداد من خلال القطع مع الحكم المركزي وتوزيع السلطة على المحليات .
وعبر الغنوشي عن أمله في أن يقبل الشباب على هذا الإستحقاق الإنتخابي بكثافة للتعبير عن إرادته ويعطي المثل في أن الشعب التونسي متمسك بالنهج الديمقراطي رغم صعوبة الأوضاع اللإجتماعية والإقتصادية.
يذكر أن حركة النهضة كانت تقدمت الى كل الدوائر الإنتخابية لتكون بذلك الحزب الوحيد الذي يقدم قائمات إنتخابية في كل الدوائر البلدية البالغ عددها 350 دائرة انتخابية.
قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الأحد أن أهم رسالة "نوجهها للعالم ونحن نعيش أول إنتخابات بلدية بعد الثورة كون تونس تواصل عرسها الديمقراطي بثبات وأن مسارها الديمقراطي لن يتوقف" حسب تقديره.
وأضاف الغنوشي في تصريح صحفي عقب قيامه بواجبه الإنتخابي صباح اليوم بالمدرسة الإبتدائية نهج القيروان ببن عروس أن تونس اليوم تستكمل المسار السياسي
الديمقراطي من خلال تركيز الحكم المحلي بإعتباره إستحقاقا دستوريا سينقل البلاد إلى نقطة اللاعودة لمنظومة الإستبداد من خلال القطع مع الحكم المركزي وتوزيع السلطة على المحليات .
وعبر الغنوشي عن أمله في أن يقبل الشباب على هذا الإستحقاق الإنتخابي بكثافة للتعبير عن إرادته ويعطي المثل في أن الشعب التونسي متمسك بالنهج الديمقراطي رغم صعوبة الأوضاع اللإجتماعية والإقتصادية.
يذكر أن حركة النهضة كانت تقدمت الى كل الدوائر الإنتخابية لتكون بذلك الحزب الوحيد الذي يقدم قائمات إنتخابية في كل الدوائر البلدية البالغ عددها 350 دائرة انتخابية.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018