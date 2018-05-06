راشد الغنوشي: تونس تواصل عرسها الديمقراطي ومسارها الديمقراطي لن يتوقف

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الأحد أن أهم رسالة "نوجهها للعالم ونحن نعيش أول إنتخابات بلدية بعد الثورة كون تونس تواصل عرسها الديمقراطي بثبات وأن مسارها الديمقراطي لن يتوقف" حسب تقديره.

وأضاف الغنوشي في تصريح صحفي عقب قيامه بواجبه الإنتخابي صباح اليوم بالمدرسة الإبتدائية نهج القيروان ببن عروس أن تونس اليوم تستكمل المسار السياسي

الديمقراطي من خلال تركيز الحكم المحلي بإعتباره إستحقاقا دستوريا سينقل البلاد إلى نقطة اللاعودة لمنظومة الإستبداد من خلال القطع مع الحكم المركزي وتوزيع السلطة على المحليات .

وعبر الغنوشي عن أمله في أن يقبل الشباب على هذا الإستحقاق الإنتخابي بكثافة للتعبير عن إرادته ويعطي المثل في أن الشعب التونسي متمسك بالنهج الديمقراطي رغم صعوبة الأوضاع اللإجتماعية والإقتصادية.

يذكر أن حركة النهضة كانت تقدمت الى كل الدوائر الإنتخابية لتكون بذلك الحزب الوحيد الذي يقدم قائمات إنتخابية في كل الدوائر البلدية البالغ عددها 350 دائرة انتخابية.