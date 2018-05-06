القيروان : 15,24,% نسبة الإقبال على مراكز الإقتراع

مكتب الشروق (القيروان) - سعيدة الجلاصي.

أكدت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالقيروان في تصريح للشروق اون لاين أن نسبة الإقبال على مكاتب الاقتراع بلغت الى حدود الساعة منتصف النهار 15,24% اي ان عدد الناخبين كان في حدود 37433 ناخب على كامل الولاية فيما لم تتجاوز نسبة الإقبال بالقيروان المدينة ال7%.هذا و سجل ملاحظون عزوف الشباب بالأساس خلال اليوم الإنتخابي.