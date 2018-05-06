منظمة عتيد: خرق الصمت الانتخابي من قبل بعض القائمات واختلالات في مراكز الاقتراع

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

انطلقت عملية الاقتراع لعموم الناخبين بحضور ملاحظي الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتـــيد" الذين بلغ عددهم أكثر من 1700 ملاحظ متكونين ومعتمدين موزعين في مختلف مراكز الاقتراع.

و لاحظت عتيـــد ما يلي:

- انطلاق العملية الانتحابية بتأخير في عديد مراكز الاقتراع، وتراوح التأخير بين 10 دقائق و50 دقيقة: مثال مركز طارق بن زياد بسوسة ومركز باب الشمالي بسوسة،

- تعطيل العملية الانتخابية بمركز عبد الرحمان مامي بالمرسى إثر تدخل الأمنيين للتثبت من إسم رئيس الحكومة وقيامهم بفتح صناديق الاقتراع واستخراج سجلات الناخبين قبل انطلاق عملية الاقتراع،

- عدم جاهزية بعض المكاتب في الوقت المحدد: مركز عبد الرحمان بالمرسى ومركز سيدي عاشور بنابل ومركز 2 مارس بنابل مركز التحرير بمساكن، وسجلنا كذلك غياب قائمات الناخبين بعديد المراكز منها بمركز الرياض بالمروج 3 ببن عروس ولاحظنا توزيع خاطئ لقائمات الناخبين بين مكاتب الاقتراع بمركز حي النسيم بقفصة وقد تم التفطن لذلك بعد تصويت 9 ناخبين،

- أعضاء مكاتب الإقتراع لا يحملون شارات: أعضاء مراكز الاقتراع بجربة ميدون ومركز سوق الأحد بسوسة لا يحملون شارات تعرف بهم،

- عدم السماح للملاحظين القيام بدورهم بساحة مراكز الاقتراع مثل مركز السرور 2 بالقصرين ومركز حي التضامن الجوفية بالمنستير مع سحب شارات بعض العتديين بتعلة أنها تحمل تاريخ 2017 مثال بجربة ميدون،

- مواصلة الحملة وخرق الصمت الانتخابي:

* ببن عروس بفوشانة 1 توزيع قصاصات تحمل اسم القائمة 6 بمحيط مركز الاقتراع،

* بقابس المطوية قائمة الشراع وقائمة التيار الديمقراطي،

*سوسة بمركز سهلول قائمة النداء وحزب المبادرة،

*سوسة بمركز الحبيبية وادي الخروب نواب من أفاق تونس يقومون بإيصال المواطنين الى مكاتب الاقتراع وحثهم على القيام بالتصويت لصالحهم وكذلك مركز الأخلاق بحمام سوسة ممثل القائمة عدد 4 يوجه المواطنين،

* نابل 1 بمركز بئر شلوق القائمة عدد 11 وكذلك بمركز حبيب الكرمة جبهة الشعبية وقائمة مستقلة،

*بنزرت مركز الزواوين: النهضة توزع قصاصات صغيرة امام مركز الاقتراع،