الوسلاتية: محاولة غلق مركز اقتراع واعفاء رئيس المركز

مكتب الشروق (القيروان) - عادل فتيتي

تم ظهر اليوم الأحد 6 ماي 2018 محاولة غلق مركز الاقتراع بمدرسة " الامتياز " معتمدية الوسلاتية من قبل عدد من ممثلي القائمات الحزبية والمستقلة بسبب عملية توجيه الناخبين من قبل ممثل قائمة حزبية وعونة بهيئة الانتخابات بالاضافة الى تواجد ابنة رئيس مركز الاقتراع المذكور ضمن إحدى القائمات المترشحة للانتخابات البلدية هذا وقد عاين أحد عدول التنفيذ التجاوزات ليقرر على اثرها مصطفى الصعنوني رئيس هيئة الانتخابات اعفاء رئيس مركز الاقتراع " الامتياز " وتعويضه باخر مجايد .