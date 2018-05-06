قبلي: 91931 ناخب في 191 مكتب اقتراع

قبلي – الشروق – دلال بوجبلي

فتحت مراكز الإقتراع في ولاية قبلي اليوم الأحد 06 ماي 2018 أبوابها أمام الناخبين في حدود الساعة الثامنة صباحا على غرار مختلف مراكز الاقتراع في كامل ولايات الجمهوريّة للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات بلدية بعد ثورة 14 جانفي 2011 وستنتهي عملية التصويت في حدود الساعة السادسة مساء.

ويبلغ عدد الناخبيين في ولاية قبلي 91931 حيث ففي بلديّة قبلي تمّ تسجيل 23612 وهي الاولى في عدد الناخبين بالولاية تليها بلديّة دوز بـ 22631 ناخب ثمّ بلديّة سوق الاحد 12578، بلديّة الفوار 9434، بلديّة بشري فطناسة 5859، بلديّة بشلي الجرسين البليدات 6965، بلديّة جمنة 3951، بلديّة القلعة 4959 أمّا بلديّة رجيم معتوق فانّها سجّلت أقلّ عدد من الناخبين 1938.

أمّا عدد المقاعد فانّها ستكون كالتّالي: بلدية قبلي 24 مقعد، بلديّة دوز مقعد 24 ، بلديّة سوق الأحد 18 مقعد، بلديّة بشلي الجرسين البليدات 18مقعد، بلديّة الفوار 18مقعد، رجيم معتوق مقعد12، القلعة مقعد12، جمنة 12 مقعد، بشري فطناسة 12 مقعد.

أمّ فيما يتعلّق بعدد الدوائر البلديّة في ولاية قبلي فانّها 9 دوائر بلديّة أمّا عدد المكاتب التّي خصصت لعمليّة الاقتراع فانّها بلغت 191 مكتب في 82 مركز اقتراع.