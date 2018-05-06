قبلي: 91931 ناخب في 191 مكتب اقتراع

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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
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21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
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21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
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21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
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20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
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16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
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16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
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قبلي – الشروق – دلال بوجبلي
فتحت مراكز الإقتراع في ولاية قبلي اليوم الأحد 06 ماي 2018 أبوابها أمام الناخبين في حدود الساعة الثامنة صباحا على غرار مختلف مراكز الاقتراع في كامل ولايات الجمهوريّة للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات بلدية بعد ثورة 14 جانفي 2011 وستنتهي عملية التصويت في حدود الساعة السادسة مساء.
ويبلغ عدد الناخبيين في ولاية قبلي 91931 حيث ففي بلديّة قبلي تمّ تسجيل 23612 وهي الاولى في عدد الناخبين بالولاية تليها بلديّة دوز بـ 22631 ناخب ثمّ بلديّة سوق الاحد 12578، بلديّة الفوار 9434، بلديّة بشري فطناسة 5859، بلديّة بشلي الجرسين البليدات 6965، بلديّة جمنة 3951، بلديّة القلعة 4959 أمّا بلديّة رجيم معتوق فانّها سجّلت أقلّ عدد من الناخبين 1938.
أمّا عدد المقاعد فانّها ستكون كالتّالي: بلدية قبلي 24 مقعد، بلديّة دوز مقعد 24 ، بلديّة سوق الأحد 18 مقعد، بلديّة بشلي الجرسين البليدات 18مقعد، بلديّة الفوار 18مقعد، رجيم معتوق مقعد12، القلعة مقعد12، جمنة 12 مقعد، بشري فطناسة 12 مقعد.
أمّ فيما يتعلّق بعدد الدوائر البلديّة في ولاية قبلي فانّها 9 دوائر بلديّة أمّا عدد المكاتب التّي خصصت لعمليّة الاقتراع فانّها بلغت 191 مكتب في 82 مركز اقتراع.
قبلي – الشروق – دلال بوجبلي
فتحت مراكز الإقتراع في ولاية قبلي اليوم الأحد 06 ماي 2018 أبوابها أمام الناخبين في حدود الساعة الثامنة صباحا على غرار مختلف مراكز الاقتراع في كامل ولايات الجمهوريّة للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات بلدية بعد ثورة 14 جانفي 2011 وستنتهي عملية التصويت في حدود الساعة السادسة مساء.
ويبلغ عدد الناخبيين في ولاية قبلي 91931 حيث ففي بلديّة قبلي تمّ تسجيل 23612 وهي الاولى في عدد الناخبين بالولاية تليها بلديّة دوز بـ 22631 ناخب ثمّ بلديّة سوق الاحد 12578، بلديّة الفوار 9434، بلديّة بشري فطناسة 5859، بلديّة بشلي الجرسين البليدات 6965، بلديّة جمنة 3951، بلديّة القلعة 4959 أمّا بلديّة رجيم معتوق فانّها سجّلت أقلّ عدد من الناخبين 1938.
أمّا عدد المقاعد فانّها ستكون كالتّالي: بلدية قبلي 24 مقعد، بلديّة دوز مقعد 24 ، بلديّة سوق الأحد 18 مقعد، بلديّة بشلي الجرسين البليدات 18مقعد، بلديّة الفوار 18مقعد، رجيم معتوق مقعد12، القلعة مقعد12، جمنة 12 مقعد، بشري فطناسة 12 مقعد.
أمّ فيما يتعلّق بعدد الدوائر البلديّة في ولاية قبلي فانّها 9 دوائر بلديّة أمّا عدد المكاتب التّي خصصت لعمليّة الاقتراع فانّها بلغت 191 مكتب في 82 مركز اقتراع.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018