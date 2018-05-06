قابس: اقبال دون المتوسط الى حدود الساعة 11

الشروق اون لاين قابس - حبيب الحفيان

انطلقت العملية الانتخابية في كل مراكز ولاية قابس في ظروف طبيعية جدا وقد سجلنا الى حدود الساعة 11 نسبا متفاوتة عبر المراكز التي تواصلنا معها، في مركز الهداية وسط مدينة قابس لم تتجاوز النسبة 10 في المائة بينما في مركز الريادة تجاوزت العشرين وفي مركز 2 مارس بمارث بلغت 15 و في مراكز وذرف و المطوية أدركت النسب بين 12 و15 . أما في مركز النحال أين دعا الناشطون أهالي المنطقة الى مقاطعة الانتخابات فقد بلغ عدد المقترعين في نفس التوقيت أي الساعة الحادية عشر 10 ناخبين فقط من مجموع 1500 مسجلين وهو ما يعني مبدئيا نجاح المقاطعة .هذا وحسب ملاحظي منظمة عتيد فانهم قد سجلوا بعض المشاحنات و التجاذبات بين أنصار بعض القائمات خارج بعض مراكز الانتخاب دون أن تصل الى مستوى الخطر.