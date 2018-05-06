بوفيشة: مخالفات في عملية الاقتراع

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22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
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22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
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21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
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21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
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21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
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20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
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20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
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18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
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17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
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17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
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16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
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16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ محمد الظويهري:
سجّلت مراكز الاقتراع بمدينة بوفيشة بعض المخالفات من قبيل حضور أحد رؤساء القائمات أمام مركز اقتراع وحث الناس على التصويت لفائدة قائمته، فضلا عن تعمّد أحد الملاحظين التابعين لحركة "نداء تونس" تصوير ورقة الاقتراع التي صوت فيها لفائدة حركته ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مما أثار ضجة، كما تم تسجيل مخالفة أخرى وهي السماح لمواطن بالإدلاء بصوته رغم أنه لم يستظهر ببطاقة تعريف وطنية واكتفى بالإدلاء بجواز سفر منتهي الصلوحية.
الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ محمد الظويهري:
سجّلت مراكز الاقتراع بمدينة بوفيشة بعض المخالفات من قبيل حضور أحد رؤساء القائمات أمام مركز اقتراع وحث الناس على التصويت لفائدة قائمته، فضلا عن تعمّد أحد الملاحظين التابعين لحركة "نداء تونس" تصوير ورقة الاقتراع التي صوت فيها لفائدة حركته ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مما أثار ضجة، كما تم تسجيل مخالفة أخرى وهي السماح لمواطن بالإدلاء بصوته رغم أنه لم يستظهر ببطاقة تعريف وطنية واكتفى بالإدلاء بجواز سفر منتهي الصلوحية.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018