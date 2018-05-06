بوفيشة: مخالفات في عملية الاقتراع

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ محمد الظويهري:

سجّلت مراكز الاقتراع بمدينة بوفيشة بعض المخالفات من قبيل حضور أحد رؤساء القائمات أمام مركز اقتراع وحث الناس على التصويت لفائدة قائمته، فضلا عن تعمّد أحد الملاحظين التابعين لحركة "نداء تونس" تصوير ورقة الاقتراع التي صوت فيها لفائدة حركته ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مما أثار ضجة، كما تم تسجيل مخالفة أخرى وهي السماح لمواطن بالإدلاء بصوته رغم أنه لم يستظهر ببطاقة تعريف وطنية واكتفى بالإدلاء بجواز سفر منتهي الصلوحية.