بوفيشة: اتهامات لرئيس مركز اقتراع بالعمل لفائدة "نداء تونس"

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22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
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22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
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21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
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20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
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19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
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19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
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19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
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18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
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18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
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17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
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17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
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17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
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16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
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16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ محمد الظويهري:
اشتكى ممثلو عدد من القائمات المترشحة للانتخابات البلدية ببوفيشة مما اعتبروه عدم حياد رئيس مركز اقتراع بالمدينة قالوا إنه معروف بانتمائه إلى حركة "نداء تونس". وقال ممثلو القائمات المحتجة إنّ رئيس هذا المركز يوجه الناخبين للتصويت لفائدة قائمة الحركة، بالتنسيق مع شقيقه، وهو ملاحظ تابع للحركة وقد سجل حضوره في هذا المركز ويعمل على التأثير على الناخبين وحثهم على التصويت لفائدة قائمة حركة "نداء تونس".
الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ محمد الظويهري:
اشتكى ممثلو عدد من القائمات المترشحة للانتخابات البلدية ببوفيشة مما اعتبروه عدم حياد رئيس مركز اقتراع بالمدينة قالوا إنه معروف بانتمائه إلى حركة "نداء تونس". وقال ممثلو القائمات المحتجة إنّ رئيس هذا المركز يوجه الناخبين للتصويت لفائدة قائمة الحركة، بالتنسيق مع شقيقه، وهو ملاحظ تابع للحركة وقد سجل حضوره في هذا المركز ويعمل على التأثير على الناخبين وحثهم على التصويت لفائدة قائمة حركة "نداء تونس".
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018