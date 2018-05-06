بوفيشة: اتهامات لرئيس مركز اقتراع بالعمل لفائدة "نداء تونس"

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ محمد الظويهري:

اشتكى ممثلو عدد من القائمات المترشحة للانتخابات البلدية ببوفيشة مما اعتبروه عدم حياد رئيس مركز اقتراع بالمدينة قالوا إنه معروف بانتمائه إلى حركة "نداء تونس". وقال ممثلو القائمات المحتجة إنّ رئيس هذا المركز يوجه الناخبين للتصويت لفائدة قائمة الحركة، بالتنسيق مع شقيقه، وهو ملاحظ تابع للحركة وقد سجل حضوره في هذا المركز ويعمل على التأثير على الناخبين وحثهم على التصويت لفائدة قائمة حركة "نداء تونس".