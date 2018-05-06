باجة: نسبة إقبال في حدود 5 %

باجة ــ الشروق أون لاين ــ جلال العرفاوي

بلغت نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية 2018 وإلى حدود الساعة 10 صباحا 5 % . وقد أفاد السيد يوسف المسطوري المنسق الجهوي لمنظمة " عتيد " بباجة تسجيل عدد من الخروقات وذلك بمركز الاقتراع شارع بورقيبة باجة حيث تواجد حارس المدرسة بصفة غير قانونية داخل مراكز الاقتراع وقد تم التدخل لإخراجه بعد ساعة ونصف من انطلاق عملية الاقتراع ، كما شهد مركز الاقتراع بالمعقولة 1 قيام ممثل أحد الأحزاب بحملة دعائية مما استوجب إخراجه بعد الاستنجاد بالأمن وقد عرف مركز الاقتراع بالمزارة بباجة المدينة تكرر نفس الحادثة .