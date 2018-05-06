باجة: نسبة إقبال في حدود 5 %

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22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
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22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
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21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
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21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
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21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
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20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
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19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
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19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
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18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
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18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
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17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
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17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
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17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
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16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
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16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
باجة ــ الشروق أون لاين ــ جلال العرفاوي
بلغت نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية 2018 وإلى حدود الساعة 10 صباحا 5 % . وقد أفاد السيد يوسف المسطوري المنسق الجهوي لمنظمة " عتيد " بباجة تسجيل عدد من الخروقات وذلك بمركز الاقتراع شارع بورقيبة باجة حيث تواجد حارس المدرسة بصفة غير قانونية داخل مراكز الاقتراع وقد تم التدخل لإخراجه بعد ساعة ونصف من انطلاق عملية الاقتراع ، كما شهد مركز الاقتراع بالمعقولة 1 قيام ممثل أحد الأحزاب بحملة دعائية مما استوجب إخراجه بعد الاستنجاد بالأمن وقد عرف مركز الاقتراع بالمزارة بباجة المدينة تكرر نفس الحادثة .
باجة ــ الشروق أون لاين ــ جلال العرفاوي
بلغت نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية 2018 وإلى حدود الساعة 10 صباحا 5 % . وقد أفاد السيد يوسف المسطوري المنسق الجهوي لمنظمة " عتيد " بباجة تسجيل عدد من الخروقات وذلك بمركز الاقتراع شارع بورقيبة باجة حيث تواجد حارس المدرسة بصفة غير قانونية داخل مراكز الاقتراع وقد تم التدخل لإخراجه بعد ساعة ونصف من انطلاق عملية الاقتراع ، كما شهد مركز الاقتراع بالمعقولة 1 قيام ممثل أحد الأحزاب بحملة دعائية مما استوجب إخراجه بعد الاستنجاد بالأمن وقد عرف مركز الاقتراع بالمزارة بباجة المدينة تكرر نفس الحادثة .
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018