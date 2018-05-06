المنستير: 9 % نسبة الإقبال على التصويت

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ المهدي خليفة

انطلقت عملية التصويت لاختيار المجالس البلدية الجديدة بولاية المنستير اليوم بنسق بطيء، حيث لم تتجاوز نسبة الإقبال إلى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا 9 % وقد لوحظ أن أغلب الناخبين من الشيوخ والكهول. ويبلغ عدد المسجلين على مستوى ولاية المنستير 268525 مسجلا، موزعين على 155 مركز اقتراع من المنتظر أن يدلوا بأصواتهم لاختيار 31 مجلسا بلديا، ويبلغ عدد القائمات المترشحة بالمنستير 187 قائمة. وحسب عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بليغ قاسم فإنه لم يتم تسجيل خروقات خطيرة إلى حد الآن باستثناء حضور ممثلي القائمات في محيط مراكز الاقتراع.