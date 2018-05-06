المنستير: 9 % نسبة الإقبال على التصويت

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22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
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21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
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21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
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21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
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06 ماي 2018
الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ المهدي خليفة
انطلقت عملية التصويت لاختيار المجالس البلدية الجديدة بولاية المنستير اليوم بنسق بطيء، حيث لم تتجاوز نسبة الإقبال إلى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا 9 % وقد لوحظ أن أغلب الناخبين من الشيوخ والكهول. ويبلغ عدد المسجلين على مستوى ولاية المنستير 268525 مسجلا، موزعين على 155 مركز اقتراع من المنتظر أن يدلوا بأصواتهم لاختيار 31 مجلسا بلديا، ويبلغ عدد القائمات المترشحة بالمنستير 187 قائمة. وحسب عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بليغ قاسم فإنه لم يتم تسجيل خروقات خطيرة إلى حد الآن باستثناء حضور ممثلي القائمات في محيط مراكز الاقتراع.
الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ المهدي خليفة
انطلقت عملية التصويت لاختيار المجالس البلدية الجديدة بولاية المنستير اليوم بنسق بطيء، حيث لم تتجاوز نسبة الإقبال إلى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا 9 % وقد لوحظ أن أغلب الناخبين من الشيوخ والكهول. ويبلغ عدد المسجلين على مستوى ولاية المنستير 268525 مسجلا، موزعين على 155 مركز اقتراع من المنتظر أن يدلوا بأصواتهم لاختيار 31 مجلسا بلديا، ويبلغ عدد القائمات المترشحة بالمنستير 187 قائمة. وحسب عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بليغ قاسم فإنه لم يتم تسجيل خروقات خطيرة إلى حد الآن باستثناء حضور ممثلي القائمات في محيط مراكز الاقتراع.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018