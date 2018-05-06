الكاف: نسبة إقبال على الانتخابات البلدية في حدود 13.8 %

الكاف – الشروق أون لاين – المولدي العباسي:

بين الإقبال و العزوف، بين اليأس والتفاؤل، توجه عدد متواضع لم يتجاوز 13.8 % من الناخبين المسجلين بولاية الكاف إلى مختلف مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم أملا في نقلة نوعية محلية بالوسطين الحضري والريفي. حاتم الدالي ( رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالكاف) بين أن العملية الانتخابية متواصلة في ظروف طيبة أملا في أن ترتفع نسبة الإقبال في الساعات المقبلة.