بنزرت: 8 بالمائة نسبة الاقبال وتسجيل اخلالات مختلفة

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22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
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22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
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21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
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20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
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19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
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19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
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19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
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18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
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18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
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17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
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17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار
انطلقت عملية التصويت في مختلف مراكز الاقتراع 208 بولاية بنزرت. وقد عرف النسق العام ضعفا وبطئا مع اهمية حضور كبار السن واحتشام مشاركة العنصر الشاب .
الشروق تابعت انطلاق العملية حيث اوضحت السيدة شيراز عياد عن الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت ان نسبة الاقبال على التصويت ناهزت الى ما بعد الساعة العاشرة صبحا 8 بالمائة .
وقد عرف محيط مركز الاقتراع بنهج اليونان مشاحنات وصلت حد استعمال العنف اللفظي والمادي بين عدد من مترشحين بقائمات حزبية وسط كل الاخر اتهام بمحاولات التاثير على الناخبين . كما تم ايقاف احدى الناخبات مع حجز لديها احدى القائمات يشتبه انها عملت على الترويج لها في مركز حي الاندلس. وتجري حاليا عملية التثبت من شبهة توزيع اموال في ذات المنحى من قبل عدد من ممثلي احدى القائمات المترشحة باحدى المقاهي بمنطقة مفراوة من معتمدية منزل جميل.
الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار
انطلقت عملية التصويت في مختلف مراكز الاقتراع 208 بولاية بنزرت. وقد عرف النسق العام ضعفا وبطئا مع اهمية حضور كبار السن واحتشام مشاركة العنصر الشاب .
الشروق تابعت انطلاق العملية حيث اوضحت السيدة شيراز عياد عن الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت ان نسبة الاقبال على التصويت ناهزت الى ما بعد الساعة العاشرة صبحا 8 بالمائة .
وقد عرف محيط مركز الاقتراع بنهج اليونان مشاحنات وصلت حد استعمال العنف اللفظي والمادي بين عدد من مترشحين بقائمات حزبية وسط كل الاخر اتهام بمحاولات التاثير على الناخبين . كما تم ايقاف احدى الناخبات مع حجز لديها احدى القائمات يشتبه انها عملت على الترويج لها في مركز حي الاندلس. وتجري حاليا عملية التثبت من شبهة توزيع اموال في ذات المنحى من قبل عدد من ممثلي احدى القائمات المترشحة باحدى المقاهي بمنطقة مفراوة من معتمدية منزل جميل.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018