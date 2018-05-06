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يوم الأحد 06 ماي 2018
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بنزرت: 8 بالمائة نسبة الاقبال وتسجيل اخلالات مختلفة
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الأولى
بنزرت: 8 بالمائة نسبة الاقبال وتسجيل اخلالات مختلفة
06 ماي 2018 | 12:44

الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار

انطلقت عملية التصويت في مختلف مراكز الاقتراع  208 بولاية بنزرت. وقد عرف النسق العام ضعفا وبطئا مع اهمية حضور كبار السن واحتشام مشاركة العنصر الشاب .

الشروق تابعت انطلاق العملية حيث اوضحت السيدة شيراز عياد عن الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت  ان نسبة الاقبال على التصويت ناهزت الى ما بعد الساعة العاشرة صبحا 8 بالمائة .

وقد عرف محيط مركز الاقتراع  بنهج اليونان مشاحنات وصلت حد استعمال العنف اللفظي والمادي بين عدد من  مترشحين بقائمات حزبية وسط  كل الاخر اتهام بمحاولات التاثير على الناخبين . كما تم ايقاف احدى الناخبات مع حجز لديها احدى القائمات يشتبه انها عملت على الترويج لها في مركز حي الاندلس. وتجري حاليا عملية التثبت من  شبهة توزيع اموال في ذات المنحى من قبل عدد من  ممثلي احدى القائمات المترشحة باحدى المقاهي بمنطقة مفراوة من معتمدية منزل جميل.

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الأولى
بنزرت: 8 بالمائة نسبة الاقبال وتسجيل اخلالات مختلفة
06 ماي 2018 | 12:44

الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار

انطلقت عملية التصويت في مختلف مراكز الاقتراع  208 بولاية بنزرت. وقد عرف النسق العام ضعفا وبطئا مع اهمية حضور كبار السن واحتشام مشاركة العنصر الشاب .

الشروق تابعت انطلاق العملية حيث اوضحت السيدة شيراز عياد عن الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت  ان نسبة الاقبال على التصويت ناهزت الى ما بعد الساعة العاشرة صبحا 8 بالمائة .

وقد عرف محيط مركز الاقتراع  بنهج اليونان مشاحنات وصلت حد استعمال العنف اللفظي والمادي بين عدد من  مترشحين بقائمات حزبية وسط  كل الاخر اتهام بمحاولات التاثير على الناخبين . كما تم ايقاف احدى الناخبات مع حجز لديها احدى القائمات يشتبه انها عملت على الترويج لها في مركز حي الاندلس. وتجري حاليا عملية التثبت من  شبهة توزيع اموال في ذات المنحى من قبل عدد من  ممثلي احدى القائمات المترشحة باحدى المقاهي بمنطقة مفراوة من معتمدية منزل جميل.

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نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018 السّاعة 22:53
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التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018 السّاعة 22:11
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رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة‎
06 ماي 2018 السّاعة 21:53
تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: سجل مركز الاقتراع بمنطقة برج الخضراء التابعة لبلدية الرمادة نسبة 0...
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خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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