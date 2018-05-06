بنزرت: 8 بالمائة نسبة الاقبال وتسجيل اخلالات مختلفة

الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار

انطلقت عملية التصويت في مختلف مراكز الاقتراع 208 بولاية بنزرت. وقد عرف النسق العام ضعفا وبطئا مع اهمية حضور كبار السن واحتشام مشاركة العنصر الشاب .

الشروق تابعت انطلاق العملية حيث اوضحت السيدة شيراز عياد عن الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت ان نسبة الاقبال على التصويت ناهزت الى ما بعد الساعة العاشرة صبحا 8 بالمائة .

وقد عرف محيط مركز الاقتراع بنهج اليونان مشاحنات وصلت حد استعمال العنف اللفظي والمادي بين عدد من مترشحين بقائمات حزبية وسط كل الاخر اتهام بمحاولات التاثير على الناخبين . كما تم ايقاف احدى الناخبات مع حجز لديها احدى القائمات يشتبه انها عملت على الترويج لها في مركز حي الاندلس. وتجري حاليا عملية التثبت من شبهة توزيع اموال في ذات المنحى من قبل عدد من ممثلي احدى القائمات المترشحة باحدى المقاهي بمنطقة مفراوة من معتمدية منزل جميل.