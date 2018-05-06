المهدية: 25009 ناخبا أدلوا بأصواتهم إلى حدود منتصف النهار

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22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
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21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
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21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
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21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
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20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
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مكتب المهدية – "الشروق أون لاين" – أنور الغريبي:
أكد مصدر من الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالمهدية أن عدد المقترعين إلى حدود منتصف نهار اليوم الأحد بالدوائر الانتخابية 18 بلغ 25009 ناخبا من جملة 180853 ناخبا مسجلا أي بنسبة 14,9 بالمائة.
وكان نسق توجّه الناخبين إلى مكاتب الاقتراع التي فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا في ظروف طبيعية بمختلف الدوائر البلدية بولاية المهدية بطيئا وفق ما عاينته "الشروق أون لاين" في عدد من مراكز الاقتراع قبل أن يشهد بعض الارتفاع النسبي مع منتصف نهار اليوم.
مكتب المهدية – "الشروق أون لاين" – أنور الغريبي:
أكد مصدر من الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالمهدية أن عدد المقترعين إلى حدود منتصف نهار اليوم الأحد بالدوائر الانتخابية 18 بلغ 25009 ناخبا من جملة 180853 ناخبا مسجلا أي بنسبة 14,9 بالمائة.
وكان نسق توجّه الناخبين إلى مكاتب الاقتراع التي فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا في ظروف طبيعية بمختلف الدوائر البلدية بولاية المهدية بطيئا وفق ما عاينته "الشروق أون لاين" في عدد من مراكز الاقتراع قبل أن يشهد بعض الارتفاع النسبي مع منتصف نهار اليوم.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018