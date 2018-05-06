المهدية: 25009 ناخبا أدلوا بأصواتهم إلى حدود منتصف النهار

مكتب المهدية – "الشروق أون لاين" – أنور الغريبي:

أكد مصدر من الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالمهدية أن عدد المقترعين إلى حدود منتصف نهار اليوم الأحد بالدوائر الانتخابية 18 بلغ 25009 ناخبا من جملة 180853 ناخبا مسجلا أي بنسبة 14,9 بالمائة.

وكان نسق توجّه الناخبين إلى مكاتب الاقتراع التي فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا في ظروف طبيعية بمختلف الدوائر البلدية بولاية المهدية بطيئا وفق ما عاينته "الشروق أون لاين" في عدد من مراكز الاقتراع قبل أن يشهد بعض الارتفاع النسبي مع منتصف نهار اليوم.