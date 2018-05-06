سوسة: الشيوخ الأكثر إقبالا على التصويت

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ محمد علي خليفة

شهدت الساعات الثلاث الأولى لعملية التصويت في الانتخابات البلدية بولاية سوسة مشاركة لافتة للشيوخ والنساء، مقابل حضور ضعيف جدا لفئة الشباب وفق ما عاينته "الشروق أون لاين" في مختلف مراكز الاقتراع التي زارتها.

ولم تتجاوز نسبة الإقبال إلى حد الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الـ 12 % وقد تم تسجيل أعلى نسبة في بلدية سيدي بوعلي، التي شهدت إقبالا محترما على التصويت بلغ إلى حد الآن 20 %.