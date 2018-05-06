جندوبة: نسبة الاقبال الى حدود منتصف النهار ناهزت 12 %‎

جندوية - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني:

أكد ضو كشيد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بجندوبة أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بجندوبة قد ملعون و الى حدود منتصف نهار اليوم الاحد 06 ماي 2018 ال 12 %