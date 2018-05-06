الإقبال يتراوح بين 6 و15 بالمائة في مركز اقتراع بصفاقس المدينة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الشروق اون لاين – مكتب صفاقس من راشد شعور

أفاد رئيس مركز اقتراع بصفاقس المدينة " الشروق أون لاين " ان نسبة الاقبال الآن –منتصف النهار–تتراوح بين 6 و 15 بالمائة في المكاتب التابعة له .

ووصف رئيس المركز الإقبال بالضعيف، وهي الملاحظة العامة المسجلة في الساعات الصباحية من نهار اليوم .