المظيلة: غلق كافة مراكز الاقتراع.. ومطالبة بتأجيل الانتخابات

ذكر مراسل الشروق في قفصة عادل العكرمي ان العملية الانتخابية في بلدية المظيلة متوقفة تماما بعد غلق كافة مراكز الاقتراع بالجهة اثر الخطأ في توزيع أوراق الانتخاب حيث تم التفطن الى أن الاوراق الموجوة تخص الدائرة البلدية بقفصة ولا تخص بلدية المظيلة مما تسبب في حالة احتقان بلغت حد اقتحام احد مكاتب الاقتراع وتهشيم الصندوق.

كما ذكر مراسل الشروق عادل العكرمي ان رؤساء القائمات الانتخابية قاموا بجلب عدل منفذ من اجل معاينة الخطأ وهو بصدد صياغة بلاغ للمطالبة بتأجيل الانتخابات البلدية بالمضيلة وتحميل هيئة الانتخابات مسؤولياتها في ما وقع.