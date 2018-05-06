صفاقس : اقبال ضعيف وعائلات المترشحين قرب مراكز الاقتراع !

الشروق أون لاين – مكتب صفاقس : راشد شعور

بعد ساعتين ونصف تقريبا من فتح أبواب مراكز الاقتراع بصفاقس وصف الاقبال بالضعيف مقتصرا على الكهول مع غياب شبه تام للشباب ، ولاحظ صحفيو ومراسلو مكتب الشروق وجود عدد من أفراد عائلات المرشحين للإنتخابات البلدية 2018 قرب مراكز الإقتراع.

كما انتبه فريقنا الصحفي إلى وجود عدد من المناصرين لبعض القائمات قرب المراكز في محاولة للتأثير على الناخبين من خلال تقديم بعض الوعود الانتخابية الكاذبة طبعا.