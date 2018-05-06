القيروان: 247692 ناخبة وناخبة لإنتخاب 390 مقعد بلدي

مكتب الشروق (القيروان) - جمال الدين الذهبي

تجري هذا الصباح فعاليات الإنتخابات البلدية في وﻻية القيروان في كنف الهدوء مع بداية توافد أعداد من الناخبين وسط حضور الوحدات الأمنية والعسكرية الذين يقومون بتأمين مراكز الإقتراع وبحضور مراقبين وملاحظين

ويذكر أن عدد الناخبين المسجلين بالدائرة الإنتخابية بالقيروان هو 247692 ناخب وناخبة ، عدد مقاعد المجالس البلدية هو 390 مقعد ، عدد مراكز الإقتراع هو 309 مركز ، عدد مكاتب الإقتراع هو562 مكتب ، عدد مكاتب الإقتراع بالقيروان المدينة هو 39 مكتب