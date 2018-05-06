بوفيشة: الملاحظون أكثر من الناخبين!

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ محمد الظويهري:

شهدت الدائرة البلدية ببوفيشة من ولاية سوسة انطلاقة بطيئة لعمليات التصويت اليوم، ومن خلال جولة قامت بها "الشروق أون لاين" بين مختلف مراكز الاقتراع بهذه البلدية فإن الملاحظة الأبرز هي كثرة الملاحظين التابعين للقائمات المترشحة، وقد بدا عددهم أكبر من عدد الوافدين من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حتى الآن.

ممثلو القائمات المترشحة سجلوا حضورهم داخل مراكز الاقتراع ولم يتردد البعض منهم في إحداث "مكاتب" قبالة مراكز الاقتراع، وهو ما اعتبره البعض تجاوزا ومحاولة للتأثير على إرادة الناخبين.