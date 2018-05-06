جبنيانة: خصومة بين المناصرين ..والهيئة الفرعية تتدخل

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الشروق أون لاين -مكتب صفاقس - راشد شعور

جدت منذ حين مناوشات كلامية بمركز الاقتراع بالمدرسة الإبتدائية 2 مارس بجبنيانة ، وقال مراسلنا على عين المكان الزميل حعفر الخماري أن الخصومة جدت بسبب احتجاج بعض المناصرين لقائمات مترشحة على وجود منافسيهم داخل المركز .

الخصومة وحسب الزميل جعفر سرعان ما تم تطويقها بتدخل من أعضاء الهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات .