124 ملاحظا من الاتحاد الاوروبي يراقبون الانتخابات البلدية

الشروق اون لاين- سهام - خديجة

اعتبر ممثل الاتحاد الاوروبي في تونس فايبيو ماسيمو كاستلدو في تصريح اعلامي بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية بتونس 1 ان الانتخابات البلدية مرحلة تاريخية في بناء الديمقراطية في تونس وفي دول العالم ككل. واكد ان بعثة الاتحاد الاوروبي تضم 124 ملاحظا موزعين على اغلب مراكز الاقتراع في كامل تراب الجمهورية مشيرا الى انه تم القيام بزيارات ميدانية واوضح ان العملية الانتخابية تمت في جو هادئ ملاحظا انه في اليوم الاول للاقتراع تم تسجيل صعوبات لوجستية تم تجاوزها فيما بعد واضاف ان جميع مكاتب الاقتراع تمت زياراتها من قبل ملاحضي الاتحاد الاوروبي مشيرا الى ان هناك مكاتب اقتراع افتتحت في الموعد واخرى بعد 10 دقائق من التاخير.