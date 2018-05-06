النسبة العامة للاقبال على الانتخابات: 4,5 بالمائة

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بلغت نسبة الاقبال العامة على الانتخابات البلدية حسب تصريح محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى حدود الساعة العاشرة صباحا 4,5 بالمائة.