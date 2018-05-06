رئيس الجمهورية يدلي بصوته في الانتخابات البلدية.. فيديو

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

ادلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بصوته في الانتخابات البلدية صباح اليوم بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية سيدي فرج بسركة من ولاية اريانة.