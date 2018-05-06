نسبة اقبال ضعيفة جدا بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية نهج مرسيليا تونس 1

الشروق اون لاين – سهام السعيدي

اكد رئيس مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية نهج مرسيليا تونس 1 انه تم تسجيل 186 ناخبا الى حدود الساعة العاشرة صباحا من جملة 5401 مسجلا بالمركز واوضح انه لم يتم الى حد الان تسجيل أي تجاوزات او اخلالات بالمركز المذكور مشيرا الى نسبة الاقبال تعتبر ضعيفة جدا.