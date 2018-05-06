رئيس الحكومة يتابع سير الانتخابات من قاعة العمليات المركزية بوزارة الدفاع

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

إلتحق رئيس الحكومةً يوسف الشاهد، منذ قليل، بقاعة العمليات المركزية بوزارةً الدفاع للاطلاع على تأمين سير الانتخابات بكافة تراب الجمهورية.