تخصيص حافلات النقل العمومي لجلب الناخبين: وزارة النقل توضح

الشروق اون لاين -فيصل عويني

نفت وزارة النقل في بلاغ نشر اليوم ما يتم الترويج له في عدد من صفحات المواقع الاجتماعي بخصوص تخصيصها لحافلات النقل العمومي لنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع وأكد البلاغ أن الوزارة تؤكد حريصة على مبدأ الحيادية والشفافية وتمسكها باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال اي مس من مصداقيتها من اي كان.