اشكال يعيق وزير الداخلية من الادلاء بصوته الانتخابي

الشروق اون لاين - خديجة اليحياوي- سهام السعيدي

اكد رئيس مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية نهج مرسيليا تونس 1 رؤوف بن موسى للشروق اون لاين ان فريق الحراسة لوزير الداخلية لطفي براهم تقدم صباح اليوم الى مركز الاقتراع المذكور لتأمين عملية التصويت للوزير المذكور فتبيّن ان الوزير اسمه غير موجود في السجل الانتخابي للمركز المذكور وتابع بن موسى ان احد عناصر الفريق قام بالتثبت من العملية عبر ارسال ارسالية على الرقم 195 فتبيّن ان الوزير مسجلا ضمن قائمات الامنيين والعسكريين الذين صوتوا يوم الاحد الماضي مؤكدا ان هذا الاشكال تمت احالته على الهيئة العليا للانتخابات للنظر فيه.