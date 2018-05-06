بلديات سليانة: اقبال ضعيف وعزوف للفئة الشابة
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
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22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
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20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
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-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
خالد الحدّادالانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بلديات سليانة: اقبال ضعيف وعزوف للفئة الشابة
مكتب سليانة – الشروق اون لاين عبد السلام
في جولة لاكثر من مكتب اقتراع في سليانة داخل المدن وخارجها لاحظت الشروق الى الان عزوف شبه تام للفئة الشابة من اجل الادلاء باصواتهم واقتصر الحضور على الفئات العمرية المتقدمة وحسب بعض التقديرات الى الان لم تتجاوز الحضور نسبة 25 بالمائة.
حالة الطقس ليوم الاثنين 07 ماي 2018
06 ماي 2018 السّاعة 23:00
- بعض السحب بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال ومحليا الوسط مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية.المزيد >>
نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018 السّاعة 22:53
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت مساء اليوم الأحد 6 ماي بقصر...المزيد >>
التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018 السّاعة 22:11
حسم التعادل الإيجابي بهدفين من الجانبين كلاسيكو إسبانيا بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، في المباراة التي...المزيد >>
رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018 السّاعة 21:53
تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: سجل مركز الاقتراع بمنطقة برج الخضراء التابعة لبلدية الرمادة نسبة 0...المزيد >>
بلديات سليانة: اقبال ضعيف وعزوف للفئة الشابة
مكتب سليانة – الشروق اون لاين عبد السلام
في جولة لاكثر من مكتب اقتراع في سليانة داخل المدن وخارجها لاحظت الشروق الى الان عزوف شبه تام للفئة الشابة من اجل الادلاء باصواتهم واقتصر الحضور على الفئات العمرية المتقدمة وحسب بعض التقديرات الى الان لم تتجاوز الحضور نسبة 25 بالمائة.
حالة الطقس ليوم الاثنين 07 ماي 2018
06 ماي 2018 السّاعة 23:00
- بعض السحب بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال ومحليا الوسط مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية.المزيد >>
نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018 السّاعة 22:53
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت مساء اليوم الأحد 6 ماي بقصر...المزيد >>
التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018 السّاعة 22:11
حسم التعادل الإيجابي بهدفين من الجانبين كلاسيكو إسبانيا بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، في المباراة التي...المزيد >>
رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018 السّاعة 21:53
تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: سجل مركز الاقتراع بمنطقة برج الخضراء التابعة لبلدية الرمادة نسبة 0...المزيد >>
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
خالد الحدّادالانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة