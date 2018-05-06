بلديات سليانة: اقبال ضعيف وعزوف للفئة الشابة

مكتب سليانة – الشروق اون لاين عبد السلام

في جولة لاكثر من مكتب اقتراع في سليانة داخل المدن وخارجها لاحظت الشروق الى الان عزوف شبه تام للفئة الشابة من اجل الادلاء باصواتهم واقتصر الحضور على الفئات العمرية المتقدمة وحسب بعض التقديرات الى الان لم تتجاوز الحضور نسبة 25 بالمائة.