بن عروس: منع ملاحظي الاحزاب من بطاقات الاعتماد.. الهيئة الفرعية للانتخابات توضح

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ذكر عضو الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، رشيد قاري، اليوم الاحد، في تصريح لـ(وات)، أن عدم تمكين بعض ملاحظي الاحزاب من بطاقات الاعتماد ، جاء بعد التأكد من وجود مانع قانوني يحول دون اسنادهم لهذه البطاقات وهو ما دعا الهيئة الى استثنائهم.
وأوضح ذات المصدر أن عدم تمكينهم من هذه البطاقات يعود لسببين يرجع الاول لكونهم لا يحملون صفة الناخب أو لثبوت وجود اسمائهم بإحدى القائمات المترشحة ، وهو أمر يتعارض مع مانص عليه القانون الانتخابي المنظم للعملية الانتخابية، مبيّنا أن المنظومة الالكترونية تحمل كل المعطيات المحينة بهذا الخصوص.
يشار الى أن عددا من ملاحظي الاحزاب تجمعوا أمام الهيئة الفرعية للانتخابات احتجاجا على عدم تمكينهم من بطاقات الاعتماد وهو ما دفع الهيئة الى تبيان أسباب هذا المنع .
يذكر أن عدد المقترعين المدرجين بالسجل الانتخابي للادلاء بأصواتهم في الـ13 دائرة انتخابية بولاية بن عروس وصل الى 308 الف و150 ناخبا وتتنافس على 13 دائرة بلدية ببن عروس 89 قائمة انتخابية موزعة على 43 حزبية و32 مستقلة و14 ائتلافية.
ذكر عضو الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، رشيد قاري، اليوم الاحد، في تصريح لـ(وات)، أن عدم تمكين بعض ملاحظي الاحزاب من بطاقات الاعتماد ، جاء بعد التأكد من وجود مانع قانوني يحول دون اسنادهم لهذه البطاقات وهو ما دعا الهيئة الى استثنائهم.
وأوضح ذات المصدر أن عدم تمكينهم من هذه البطاقات يعود لسببين يرجع الاول لكونهم لا يحملون صفة الناخب أو لثبوت وجود اسمائهم بإحدى القائمات المترشحة ، وهو أمر يتعارض مع مانص عليه القانون الانتخابي المنظم للعملية الانتخابية، مبيّنا أن المنظومة الالكترونية تحمل كل المعطيات المحينة بهذا الخصوص.
يشار الى أن عددا من ملاحظي الاحزاب تجمعوا أمام الهيئة الفرعية للانتخابات احتجاجا على عدم تمكينهم من بطاقات الاعتماد وهو ما دفع الهيئة الى تبيان أسباب هذا المنع .
يذكر أن عدد المقترعين المدرجين بالسجل الانتخابي للادلاء بأصواتهم في الـ13 دائرة انتخابية بولاية بن عروس وصل الى 308 الف و150 ناخبا وتتنافس على 13 دائرة بلدية ببن عروس 89 قائمة انتخابية موزعة على 43 حزبية و32 مستقلة و14 ائتلافية.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018