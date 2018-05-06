بن عروس: منع ملاحظي الاحزاب من بطاقات الاعتماد.. الهيئة الفرعية للانتخابات توضح

ذكر عضو الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، رشيد قاري، اليوم الاحد، في تصريح لـ(وات)، أن عدم تمكين بعض ملاحظي الاحزاب من بطاقات الاعتماد ، جاء بعد التأكد من وجود مانع قانوني يحول دون اسنادهم لهذه البطاقات وهو ما دعا الهيئة الى استثنائهم.

وأوضح ذات المصدر أن عدم تمكينهم من هذه البطاقات يعود لسببين يرجع الاول لكونهم لا يحملون صفة الناخب أو لثبوت وجود اسمائهم بإحدى القائمات المترشحة ، وهو أمر يتعارض مع مانص عليه القانون الانتخابي المنظم للعملية الانتخابية، مبيّنا أن المنظومة الالكترونية تحمل كل المعطيات المحينة بهذا الخصوص.

يشار الى أن عددا من ملاحظي الاحزاب تجمعوا أمام الهيئة الفرعية للانتخابات احتجاجا على عدم تمكينهم من بطاقات الاعتماد وهو ما دفع الهيئة الى تبيان أسباب هذا المنع .

يذكر أن عدد المقترعين المدرجين بالسجل الانتخابي للادلاء بأصواتهم في الـ13 دائرة انتخابية بولاية بن عروس وصل الى 308 الف و150 ناخبا وتتنافس على 13 دائرة بلدية ببن عروس 89 قائمة انتخابية موزعة على 43 حزبية و32 مستقلة و14 ائتلافية.