المظيلة: خطأ في توزيع الأوراق يتسبب في تهشيم صندوقي اقتراع...والهيئة تتجاوز الخطأ

الشروق اون لاين -فيصل عويني

على خلفية الخطأ في توزيع أوراق الاقتراع في بعض مراكز الاقتراع في المظيلة من ولاية قفصة عبّر عدد من المواطنين عن غضبهم عبر تهشيم صندوقي اقتراع وذلك بمركز الاقتراع بالحي العمالي بالجهة.

يشار الى أن العملية الانتخابية عادت الى مسارها الطبيعي بعد تجاوز الخطأ الحاصل من خلال تعويض الاوراق الانتخابية حسب تصريح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انيس الجربوعي الذي اكد ايضا انه سيتم التمديد في اوقات غلق مراكز الاقتراع التي تم تعليق العملية الانتخابية فيها لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة، كما سيتم الاتصال بالمواطنين الـ9 الذين ادلو باصواتهم في مكاتب الاقتراع التي شهدت الخطأ في توزيع الاوراق من اجل اعادة عملية الاقتراع.